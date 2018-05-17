Kanal D'nin iddialı dizi final yapıyor

İddialı dizi için sürpriz bir şekilde final kararı alındı.

MEDYATAVA - Kanal D'nin cumartesi akşamları yayınlanan 'İnsanlık Suçu' dizisi için sürpriz bir şekilde final kararı alındı.

Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım'ın başrolünü oynadığı Pastel Film imzalı dizinin çekimleri Adana'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da zor bir hayat yaşayan Cemal'in İstanbul'a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi bu hafta 8. bölümde ekrana veda edecek.

Bugün dizinin başrol oyuncusu Gizem Karaca'ya 5 yıldır süren zararlı madde davasında hapis cezası verilmesinin hemen ardından bu kararın alınması manidar bulundu.

Ancak Kanal D yönetiminin bir süredir zaten 'Arka Sokaklar' hariç bütün dizilerini bitireceği de gündeme gelmişti.