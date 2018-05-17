Hapis cezası verildi, Çağatay Ulusoy'un Netfilix dizisindeki rolü riske girdi

Uyuşturucu davasında hapse mahkum edilen Çağatay Ulusoy hakkında verilen karar; çekimleri devam eden Netfilix dizisindeki rolünü de tehlikeye attı.

Çağatay Ulusoy yargılandığı uyuşturucu davasında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kesinleşirse Ulusoy, 1 yıl 9 ay hapis yatacak.

Ulusoy hakkında verilen ceza başrolünde oynadığı Netfilix dizisi Muhafız'ı da yakından ilgilendiriyor.

ÇEKİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Uluslararası dijital TV platformu Netflix'in ilk Türk dizisi olan Muhafız'ın çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Dizinin başrolünde ise ünlü oyuncu Çatay Ulusoy var. Çağatay Ulusoy hakkında verilen hapis cezası ise tüm planları alt üst etti. Ceza kesinleşirse Ulusoy 1 yıl 9 ay hapis yatacak; yani setten yaklaşık 2 yıl uzak kalmış olacak.

BAŞROLE BAŞKA BİR İSİM GEÇEBİLİR

Bu durumda dizinin çekimleri duracak mı, ya da başrolde yeni bir isimle mi çekimler devam edecek bilinmiyor.

Konuyla ilgili Çağatay Ulusoy ve Netfilix'ten yapılacak açıklamayı bekliyor.