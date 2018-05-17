Gülben Ergen: Muradıma erdim

Gülben Ergen, evinden çıkarken muhabirlerin, "Son günlerde hep yeşil renkte kıyafetler giyiyorsunuz, neden?" sorusuna, "Yeşil murattır. Ben de muradıma erdim" diyerek cevap verdi.

Gülben Ergen bu gün ise evinden çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

ÜNLÜ ÇİFT OBJEKTİFLERE YAKALANMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Bir süredir birlikte olan Gülben Ergen ve Burak Törer çifti objektiflere takılmaktan çekinmiyor. Ünlü Şarkıcı Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Törer'in telefonunu vermek için aracını yol kenarına çektirip beklemişti.

"YEŞİL MURATTIR, BEN DE MURADIMA ERDİM"

Gülben Ergen bugün evden çıktığı sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, "Son günlerde hep yeşil renkte kıyafetler giyiyorsunuz, neden?" sorusuna, "Yeşil murattır. Ben de muradıma erdim, mutluyum" dedi.

Mustafa Erdoğan ve Erhan Çelik evliliklerinden sonra Gülben Ergen'in bu sözleri 3'üncü evlilik kapıda mı sorusunu akıllara getirdi.