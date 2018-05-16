Ahmet Hakan'a bir tepki de Mert Fırat'tan

Hürriyet gazetesindeki köşesinden, Barış Atay'ı hedef alan ve siyasilere “Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Barış Atay'ın bu sabah erken saatlerde gözaltına alınmasının ardından oyuncu Mert Fırat, Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Ahmet Hakan'a yönelik, "Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan" diyen Fırat'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Algı yönetenler, tetikçiler, üçlü pirizler, yalaklar ve dönekler yine meydanda anlaşılan. Biz halkız unutmayacağız. Sistem intikamcı kindarları yaratırken çanak tutanlar asıl vatan hainlaridir! #barısatayyanlızdeğildir"