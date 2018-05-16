Kavgaya bir isim daha katıldı

Hadise ile Serhat Akın arasındaki tartışmada sular durulmuyor. Tartışmaya şarkıcı Hatice de dahil oldu.

Eski futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabı üzerinden Hadise'yle beraber çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve takipçilerine 'Haksız mıyım?' diye sordu.Hadise'nin Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını öğrenen şarkıcı Hatice, '1 lira için mi çıkardın, ben sana 5 lira vereyim de sus' dedi.

Serhat Akın, “Yıllar önce tanıştığımızda çirkindi” deyip “Adamlıktan uzaksın” yanıtı alınca özür dilediği Hadise ile olan fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitch platformunda, Belçika’da oynadığı dönem tanıştığı Hadise için, “O zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Sonradan açıldı. Arap atı gibi...” demişti.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlü popçu bu sözlere sosyal medyadan, “Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın” paylaşımıyla tepki göstermişti.

Hadise'nin çıkışı üzerine Akın, resmi hesabından yaptığı açıklamada, “Hadise Hanım’ın yaşadığı fiziksel değişimi izah etmeye çalıştım, sözlerim yanlış anlaşıldı. İstemeden de olsa kırdıysam özür dilerim” diyerek geri adım atmıştı.

Olay tam durulmuşken Akın, Hadise ile ilk tanıştıkları günün fotoğrafını paylaşarak takipçilerine “Haksız mıyım?” diye sordu.

Serhat Akın, “Futbol hayatı bitmiş magazinle gündeme gelmek istiyor”, “Serhat Akın sanırsın Brad Pitt” yorumları üzerine paylaşımı sildi.