Ata Demirer ikinci kez evleniyor

Ünlü komedyen Ata Demirer, iki aydır birlikte olduğu oyuncu Alara Bozbey’le nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmıştı. Birbirlerine ikinci şansı veren ikili, iki ay önce yeniden ilişkiye başlamıştı.

31. YAŞINI KUTLADILAR

Ata Demirer, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Demirer, fotoğrafın altına ise “İyi ki doğdun Aloşum” notunu düştü.

İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Ata Demirer, ikinci kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Evlilik kararı alan çiftin mutlu haberi aileleriyle paylaştığı öğrenildi.