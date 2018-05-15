Rüzgar Erkoçlar öpüşme sahnesini anlattı

Rüzgar Erkoçlar, başrolünde yer aldığı, 11 Mayıs'ta vizyona giren ‘Öğrenci Kafası Soygun’ filmini şöyle anlattı: “Filmin isminden de anlayacağımız şekilde 7 genç bir soyguna girişiyoruz. Ama bizi o soyguna neler itiyor ve sonrasında neler yaşanıyor? Bunları öğrenmeleri için seyircimizin filmi izlemesi gerekiyor. Ben filmde ‘Toprak’ karakterini canlandırıyorum. Emniyet müdürünün oğlu. Babadan dolayı bir despotluk ve kontrollülük durumu var Toprak'ta. O şekilde yetişmiş. İçindeki delilik, arkadaşları sayesinde açığa çıkıyor.”

“BEN İKİ TANE PATLATAYIM”

DJ'lik de yapan Rüzgar Erkoçlar, istek şarkı gelince ne yaptığı sorulunca, “Başıma komik şeyler geldiği oldu. Mesela çaldığım şarkılar ekranda görünüyor, adam gelip şarkı seçip üzerine dokunuyor, o çalsın diye. Veya peçeteye şarkı yazıyorlar. İstenen şarkılar bazen müzik listemde olmayabiliyor. Önceden peçete içinde para gönderilirmiş, şimdi artık şampanyalar var. Para göndermek yerine şampanya patlatılıyor. Hatta bir masa diyor ki; ‘O masa bir tane patlattı, ben iki tane patlatayım” ifadelerini kullandı.

“ÖPÜŞÜRKEN ZORLANMADIM”

Erkoçlar, ‘Öğrenci Kafası Soygun’ filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, “Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık” dedi.

“EVLENDİKTEN SONRA SEVMEYE BAŞLADI”

Geçtiğimiz eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, programın ‘O mu, Bu mu?’ köşesinde sorulan “Anne yemeği mi, eş yemeği mi?” sorusuna, “Bunu sorma! İşin içinden kurtulmak için şöyle cevap vereyim; tabii ki herkes ‘anne yemeği' der. Ama orada bir duralım. Tuğba önceden hiç mutfağa giren bir tip değildi. Yemek yapmayı bilmiyordu.

Evlendikten sonra mutfağı sevmeye başladı. Yeni yeni bir şeyler deniyor, benim üstümde test ediyor. Ama hâlâ yaşıyorum! Kobayım ben! Gayet başarılı. 19 yaşımdan beri ailemden ayrı yaşadığım için yemek yapabiliyorum. Mutfak bence matematik işi, aslında yemeklerin hepsi birbirine benziyor. Günümüzde zaten şanslıyız, herhangi bir yemeği internetten arattırdığımız zaman tarifi çıkıyor. Şu an eşimin yemeklerinden memnunum” yanıtını verdi.