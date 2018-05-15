Kristen Stewart kırmızı halı kurallarını yıktı geçti

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali ilklere sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu ve yönetmenlerin de arasında bulunduğu 82 kadın, kırmızı halı üzerinde sessizce yürüyüp sinema endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmişti.

Dün ise festivalin jürisinde yer alan ABD’li oyuncu Kristen Stewart, kırmızı halı üzerinde yaptığı hareketle dünya basınının gündemine oturdu. Festivalin katı kuralları arasında yer alan kadın oyuncuların topuklu ayakkabı giymesi şartını protesto eden Stewart, kameralara poz verdikten sonra ayakkabılarını çıkararak merdivenlerden çıkmaya başladı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yürümeye devam eden Stewart’ın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi topladı. Stewart’ın festival sırasında esnediği ve sıkılmış hallerinin de olduğu fotoğrafları paylaşan kullanıcılar, genç oyuncunun tavrını takdirle karşıladı.