'Pınar benim ruh eşim' diyerek Atacan'a ateş etmişti... Karar çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Galip Topsız hakkında daha önce verilen adam öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını az bularak, iddianame, savcılık mütalaası ve mağdur avukatının talebi doğrultusunda, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Ruhsatsız silah suçundan verilen 10 ay hapis cezasını ise onamıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yeniden görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz olarak yargılanan sanık Galip Topsız ile müşteki Yağmur Atacan katılmazken avukatları katıldı.

MAHKEME AYNI KARARI VERDİ

Mahkeme ise Galip Topsız hakkında yeniden "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kaldığından önce 9 yıla indirdi. Ardından da sanık hakkında iyi hal indirimi yaparak 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha önce ruhsatsız silah bulundurmak suçundan verilen 10 ay hapis cezası İstinaf mahkemesince onandığı için silahtan ayrıca bir karar verilmedi.

ATACAN'IN AVUKATI "KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ"

Yağmur Atacan'ın avukatı Yüksel Yangel, iddianame ve duruşma savcısının mütalaası doğrultusunda ve İstinaf mahkemesinin bozma kararına aykırı olarak "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" yerine kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verildiği için kararı temyiz ederek yeniden istinaf mahkemesine götüreceklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca, Yağmur Atacan'a 4 yıl önce oyuncu Pınar Altuğ ile evlenip mehdiliğini ilan etmesi için kendisine mesaj geldiğini belirterek ‘Deccal' olduğunu ileri sürdüğü Yağmur Atacan'a "Pınar benim ruh eşim" diyerek ateş eden Galip Topsız hakkında "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Savcılık ve Yağmur Atacan da avukatı aracılığıyla iddianamede olduğu gibi "tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.