22 Şubat 2018 13:28

Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi!

Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi!
E-devlet sisteminde soyağacına ulaşmaya çalışanlara Yılmaz Morgül tepki gösteren bir video paylaştı.
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Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Morgül altına, 'Bayramlarda, kandillerde dedesini aramayanlar... E Devlet'ten dedesinin dedesini arıyorlar, bu nasıl dede? Hastasıyız dede' mesajını yazdı.

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