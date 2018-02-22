Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Morgül altına, 'Bayramlarda, kandillerde dedesini aramayanlar... E Devlet'ten dedesinin dedesini arıyorlar, bu nasıl dede? Hastasıyız dede' mesajını yazdı.
22 Şubat 2018 13:28
Yılmaz Morgül'den soyağacı tepkisi!
E-devlet sisteminde soyağacına ulaşmaya çalışanlara Yılmaz Morgül tepki gösteren bir video paylaştı.
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