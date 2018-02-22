Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Mustafa Sandal ile boşanma aşamasına gelen Emina Sandal yaptığı hareketle herkesin dikkatini bir kez daha çekti.

Geçtiğimiz günlerde 14 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı alan Mustafa Sandal ve Emina Sandal ayrılığı ortak basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Henüz mahkemeye başvurmayan ikilinin önümüzdeki günlerde boşanacağı iddia edilmişti. Emina Sandal tarafından sürpriz bir gelişme yaşandı.

‘EMİNA, MUSTAFA’YI KAFASINDA BİTİRMİŞ’

Emina Sandal işi resmiyete dökmeden dökmeden bekârlığını ilan etti. Önce sosyal medya hesaplarından 'Sandal' soyadını silip 'Jahovic' yaptı, ardından da oğlu Yavuz'un yaş günü için hazırladığı davetiyede yine evlenmeden önceki soyadını kullandı.

Bekarlığını ilan etti Emina, Mustafayı kafasında bitirmiş

Emina Jahovic'in bu hareketi 'Emina, Mustafa'yı kafasında bitirmiş' yorumlarına neden oldu.