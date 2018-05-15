15 Mayıs 2018 12:43

Şeyma Subaşı o haberi yalanladı

Şeyma Subaşı o haberi yalanladı
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından evlerinin satışa çıktığı iddialarına yanıt verdi.
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Dün bir köşe yazısında, Acun Ilıcalı’nın Alaçatı’daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylenmişti. Ilıcalı’nın 8 milyon liraya aldığı ve bunun üzerine inşa ettiği üç katlı taş ev için 37 milyon lira istediği yazılmıştı. Köşe yazısında evin dekorunun da Şeyma Subaşı tarafından yapıldığı notu düşülmüştü.

ŞEYMA SUBAŞI’DAN YALANLAMA

Köşe yazısı kısa sürede yayılınca konuyla ilgili açıklama Şeyma Subaşı cephesinden geldi. Evlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, karenin üzerine de ‘Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri’ ifadesini kullandı.

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