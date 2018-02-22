'Yaşayan Barbie' olmak için çok uğraştı!

Gabriela Jirackova isimli kadın Barbie gibi gözükmek için ayda bin pound harcıyor.

16 yaşındayken sarışın olan ve saçlarını uzatmaya başlayan Gabriela, kalıcı makyaj ve uzun kirpiklerle değişimini devam ettirdi.

Dudaklarını dolgu maddesi ile kalınlaştıran Praglı genç kız kalçalarını ve göğüslerini büyüttükten sonra kaburgalarını aldırarak daha ince bir bele sahip oldu.

Dönüştüğü görünümden çok memnun kalan 'yaşayan' Barbie,bu karara oyuncak bebeğe benzemeye çalışan diğer kadınları görünce karar vermiş.

Günlük hazırlık süresinin 3,5 saat sürdüğünü söyleyen Gabriella, bu yaşam tarzının hiç kolay olmadığını söyledi.

Görünümünü korumak için zihinsel, fiziki ve maddi açıdan oldukça zorlandığını söyleyen Gabriela, sosyal medyada kendisini takip eden kişilerin üzerinde çok baskı oluşturduğunu söyledi.