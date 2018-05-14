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14 Mayıs 2018 10:02
Beren Saat'ten uzun zaman sonra bir ilk!
Beren Saat Bir süredir sosyal medyaya ara veren oyuncu Beren Saat Anneler Gününe özel paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu annesi ve anneannesi ilke çekildiği bu kareyi hesabından paylaştı.
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