14 Mayıs 2018 10:02

Beren Saat'ten uzun zaman sonra bir ilk!

Beren Saat'ten uzun zaman sonra bir ilk!
 Beren Saat Bir süredir sosyal medyaya ara veren oyuncu Beren Saat Anneler Gününe özel paylaşım yaptı.
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Ünlü oyuncu annesi ve anneannesi ilke çekildiği bu kareyi hesabından paylaştı.

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