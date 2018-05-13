Beşiktaş Shakira'yı getiriyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda müjdeyi tüm Beşiktaşlılara verdi. Orman, Vodafone Park’ta yapılacak ilk konserin Shakira konseri olacağını açıkladı.

Önümüzdeki sezon UEFA Süper Kupa Finali'nin Vodafone Park'ta yapılacağını söyleyen Fikret Orman, bir de müjde verdi. Fikret Orman, bu yaz Shakira'nın Vodafone Park'ta konser vereceğini açıkladı. 11 Grammy ödülü sahibi ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado’ kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye’ye gelecek. 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye’ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.

Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. “Yeniden İstanbul’da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile.Çok eğlenceli olacak! El Dorado’ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''

Sosyal medya hesabından hayranlarına bu açıklamaları yapan Shakira, Vodafone Park'ta sahne alacak. En son 2007’de Kuruçeşme Arena’da konser veren şarkıcı o dönem çok konuşulan açıklamalar yapmıştı. ''Boğaz manzarasında konser vermek için üste para veririm'' açıklamasıyla gönülleri fetheden Shakira'nın Türkiye'ye ikinci gelişi olacak.

Bir İstanbul aşığı olan Shakira, Türkiye’ye geldiği zaman, İstanbul’u bol bol gezeceğini söyledi. Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin eşi olan Shakira'nın Katalan yıldızdan bir de çocuğu bulunuyor.