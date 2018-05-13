Kayyımdan babalık davası!

Amerikalı güzellik uzmanı Ivy Sims’in 2016’da ünlü iş insanı Serdar Bilgili’ye açtığı babalık davası halen sonuçlanmadı. Mahkemede Sims’in çocuğunu temsil etmesi için atanan kayyım, geçtiğimiz günlerde babalığın tespiti için İstanbul 7. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Serdar Bilgili’yle 2012’de Bodrum’da tanışıp ilişki yaşamaya başlayan Amerikalı güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims, 2015’te Vaughn Elizabeth adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre Bilgili, hamilelik sürecinde Sims’e bebeği aldırması için baskı yaptı ancak onu ikna edemedi, doğan bebeği de çocuğu olarak kabullenmedi.

Ivy Sims, 2016’da Serdar Bilgili’ye babalık davası açtı. Genç kadın, çocuğunun babasının Bilgili olduğunun tespit edilmesini istedi, ayrıca giderleri için toplam 200 bin TL, çocuk için de aylık 15 bin dolar nafaka talep etti.

Davada çocuğu temsil etmesi için kayyım atandı. Kayyım olarak görevlendirilen avukat Sevinç Demir, geçtiğimiz günlerde İstanbul 7. Aile Mahkemesi’ne başvurarak çocuğun babasının Bilgili olduğunun tespit edilmesini talep etti.

Bilgili, görülecek ilk duruşmada bebeği kabul etmezse DNA testine başvurulacak.