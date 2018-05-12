Ünlü oyuncu polisle tartıştı; karakolluk oldu

Oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Beşiktaş sahilde bayan arkadaşı ile yürüyüş yaparken, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket etti. Binici, refleks olarak aracı kullanan kişiye sert bir çıkışta bulundu. Bu sırada aracı kullanan şahsın komiser olması ve Binici’ye karşılık vermesi ortamı iyice gerdi.

POLİS, BİNİCİ’Yİ SUÇLADI

Aracından inen ve emniyet mensubu olduğunu söyleyen şahıs Binici'ye kimlik sordu. Aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Binici, 155'i arayarak polisi polise şikayet etti. Komiser ve Binici en yakın polis karakoluna giderek karşılıklı olarak şikayette bulundu. İfadesini veren komiser, karakol çıkışında “Bana ‘Ben de komiserim’ dedi. Kimlik sordum göstermedi ve sağa sola telefon açmaya başladı. On dakika sonra kimliğini çıkararak havaya kaldırdı ve mobese kameralarına karşı gösterdi” dedi.

BİNİCİ: “SENİ ‘İÇERİ ATTIRIRIM’ DEDİ”

Binici ise karakol çıkışı bir hayli üzgündü. Elleri titreyerek konuşan ve gözleri dolan oyuncu, “Bana yeşil ışık yanarken aracı üzerime sürdü. kimliğimi sordu ve komiser olduğunu söyledi. ‘Seni içeri attırırım’ diye söylemlerde bulundu. Neye uğradığımı şaşırdım. Amirleri gelip uzun süre çalıştıklarını ve uykusuz kaldıklarını bu yüzden çok yorgun oldukları için böyle bir hareket yapmış olabileceklerini söyledi. O kişilerin adına benden özür dilediler. Ben de şikayetçi olmayacaktım. Fakat bana ve arkadaşıma birer bardak çay geldi. Bir polis memuru çayı elimden alarak ‘O çayı içemezsin’ dedi ve ben o an yıkıldım. ‘Neredeyim acaba?’ diye kendime sormaya başladım. Bu yüzden şikayetçi oldum. Zaten mobese kayıtlarında her şey mevcut. Bakalım ne olacak?” diyerek evinin yolunu tuttu.