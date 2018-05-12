'Botoksla tanınmaz hale gelen yüzüne bakmak zaten zor da...'

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen Özçivit ve eşi Burak Özçivik’in tatil için gittikleri Güney Afrika’dan paylaştıkları bir fotoğraf tartışmalara neden oldu.

Özçivit çifti tatilleri sırasında bir çitayı severken fotoğraf çektirdiler ve bu fotoğraf Fahriye Evcen Özçivit hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı paylaşan Fahriye Evcen, ziyaret ettikleri yerin bir sosyal yardım merkezi (Cheetah outreach) olduğunu ifade ederek, “Burası bir hayvanat bahçesi değil. Nesli tükenen hayvanlar için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi. Gönüllü çalışan yüksek eğitimli insanlar var burada. Vahşi doğada hastalık sebebiyle veya doğuştan herhangi bir engelle yaşamda kalması mümkün olmayan bebek çitaları koruma altına alıyorlar” dedi.

İşte o paylaşım:

ÖMÜR GİDİK’TEN ÖZÇİVİT ÇİFTİNE TEPKİ

Özçivit çiftinin paylaştığı bu fotoğrafa Hürriyet yazarı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Birileri para kazansın diye sürekli uyuşturulan vahşi hayvanların kullanıldığı kirli ticarete alet olmalarına üzüldüm...” diyen Ömür Gedik, Özçivit çiftinin Çita ile çekilmiş o fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı:

“İkisini de çok severim, hayvanları ne kadar sevdiklerini çok iyi bilirim, ama bu poz olmadı... Birileri para kazansın diye sürekli uyuşturulan vahşi hayvanların kullanıldığı kirli ticarete alet olmalarına üzüldüm... Ben yerlerinde olsam bu fotoğrafı sosyal medya hesabımdan yayınlayıp, hatamı kabul eder ve örnek bir davranışla kendi hatamı kınardım... Hatayı kabul etmek erdemdir, bazı şeyleri düzeltmek için en önemli adımdır... @evcenf ve @burakozcivit in hayvan sevgisinden şüphem yok, bir gün ikisiyle de bir @hacikodernegi ortak projesinde buluşup, hayvan hakları konusunda çok güzel çalışmalar yapacağımıza, güzel mesajlar vereceğimize inanıyorum...”

İşte o paylaşım:

Özçivit çiftinin fanlarından Ömür Gedik’e tepkiler gelmesi üzerine, Gedik tartışmayı bu kez 10 Mayıs Perşembe günü Hürriyet’teki köşesine taşıdı. “Özellikle Güney Afrika’da ‘vahşi hayatı koruma’ programı adı altında bu vahşi hayvan ‘okşamaları’ üzerinden kirli bir ticaret dönüyor. 80 farklı merkezde tutulan çita sayısı 1000’e yaklaşmış durumda. Bu hayvanlar doğal yaşamı koruma adı altında tutsak tutuluyor, bir şov malzemesi olarak kullanılıyorlar” diye yazan Ömür Gedik, “Başta Fahriye ve Burak’ın gittiği Cheetah Outreach olmak üzere bu merkezlerde bir hayvanın turistlere okşama (elleme desek daha doğru belki de) ve fotoğraf çektirme malzemesi olarak kullanılma süresi minimum 6 saat” ifadelerini kullandı. Ömür Gedik yazısının sonunda da şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fahriye ve Burak’ı, şahsen tanıdığım için hayvanseverliklerinden eminim, pek çok turist gibi masumca anlatılanlara kanmış ve bunda bir sakınca görmedikleri için o fotoğrafı çektirmişlerdir. Ama eminim bu tepkilerden ve bu bilgilerden sonra bir daha öyle bir kareye girmezler.”

HINCAL ULUÇ’TAN ÖMÜR GEDİK’E SERT YANIT

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü yazısında Özçivit çifti ve Ömür Gedik arasındaki tartışmaya dahil olarak, Ömür Gedik’i sert ifadelerle eleştirdi. Hıncal Uluç, “Bravo Fahriye Evcen!. Bravo Burak Özçivit!.” başlıklı yazısında Ömür Gedik’in Hürriyet’teki yazısını “Hayvan severliği artık akıllara sığmaz boyutlara ve nerdeyse insan düşmanlığına uzanan Ömür Gedik de anında yazmıştı..” diyerek eleştirdi.

Hıncal Uluç, Özçivit çiftinin gittiği “Cheetah Outreach”in Çita neslinin kurtarılmasında büyük rol oynadığına dikkat çekerek, aynı merkezin Anadolu’daki çoban köpekleri için benzer bir uygulamayı başlattığını da yazdı.

Hıncal Uluç’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sen nesin Ömür?.

Sevgili Fahriye..

Sevgili Burak ve siz Sevgili Okurlar..

Siz bakmayın Ömür'e..

Botoksla tanınmaz hale gelen yüzüne bakmak zaten zor da.. Ayrıca o botoks bulunup seri üretimle tüm dünyada milyarlarca dolarlık bir ticari madde haline gelene kadar, kaç binlerce yılan, kaç binlerce deney hayvanı öldürüldü, hiç düşündü mü, o Hayvansever(!) İnsan?.

Şimdi ben anlatayım size Cheetah Outreach'i.. Minnacık bir araştırma yetti..

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Çitaların evrilip bugünkü dünyanın en hızlı kara hayvanı haline gelmeleri 4 milyon yıl sürdü. 100 sene önce de, "Yok olma tehlikesi içindeki hayvanlar listesi"ne eklendiler. 20. Yüzyıl başlarken, dünyada 100 bin çita vardı. Afrika, Orta Doğu ve Asya'da yaşıyorlardı.

Bugün doğada kalan çita sayısı 7 bin.. Yedi bin..

Çitaların yok olmasının önüne geçmek için savaşan "Lafta değil, gerçekte, palavrada değil, yaşamını ortaya koyarak" savaşan bir genç kadın, 1997 yılında bir dönüm arazi bularak oraya biri dişi biri erkek iki çita yerleştirdi.

Çita neslini kurtarmak için, eğitim programları başlattı. Okulları dolaştı, oralarda seminerler verdi.

Dünyanın dört bir yanında Çita neslini kurtarma kampanyaları düzenledi.

Benzer "Çita neslini koruma ve arttırma" rezervasyonlarının kurulması sağladı.

Onlarla işbirliği yaptı.

Bugün nesli tükenme tehlikesindeki hayvandan 7 bin tane var ya..2 bini bu rezervasyon ve onu izleyen gönüllü kuruluşlarla üretilip doğaya salınanlardan.

Yani resmen çita neslini kurtardılar.

Dahası..

O gönüllü kadın giderek büyüttüğü koruma alanına, Anadolu Çoban Köpekleri'ni getirtip, onları da çoğaltmaya başladı.

Çünkü Anadolu Çoban Köpekleri, çitaların baş düşmanı vahşi hayvanlara karşı harika bekçilik yapıyorlardı. Anadolu Çoban Köpekleri'nin olduğu bölgelere çitalara zarar verecek hayvanlar yaklaşamıyordu.

Cheetah rezervasyonu bu köpekleri de üretip, yetiştirerek çiftçilere dağıtmaya başladı. Bir yıllık beslenme ve veteriner masraflarını da karşılayarak veriyordu hem de... Bunlar sadece keçi, koyun sürülerini korumakla kalmıyor, yöreye yırtıcı vahşi hayvan da sokmayarak, doğadaki çita başta diğer bazı nesilleri tükenme tehlikesindeki hayvanlara da yaşam alanı açıyorlardı.

Çitaların baş düşmanı ayı, sırtlan ve çakallarla Anadolu çoban köpekleri ölesiye savaşıyorlardı.

İşte bu işleri yapan, hem çitaları, hem de onları koruyan Anadolu Çoban Köpekleri'ni üreten, tanıtan, başta Afrika Dünyaya yayan ve her ikisi konusunda eğitim programları düzenleyen, yayınlar yapan bu gönüllü kuruluşun adı ne bilir misiniz?.

Cheetah Outreach!.

Ömür'ün, oraya gidenleri bile lanetlediği Cheetah Outreach!.”