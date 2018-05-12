Hüsnü Çoban’a son darbeyi de vurdular!

Dizinin ilk bölümlerinden itibaren ailesiyle birlikte Arka Sokaklar’ın keyifli yüzü olan Hüsnü Çoban karakterinin başı son bölümlerde beladan kurtulmuyor. Senaryo gereği eşini kaybeden, çocuğunu hapse gönderen Çoban şimdi de kanser teşhisiyle sarsılıyor. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Hüsnü Çoban şoku yaşandı. Hüsnü, yorgunluklarının ve burnundan gelen kanların nedenini anlayamaz. Ekibe yıllarca hekim olarak hizmet etmiş olan kişiye derdini anlatır. Kapsamlı bir kontrolden geçmek istediğini söyler.

KAN TAHLİLİ YAPILDI, DURUM CİDDİ

Ses kısıklığının da olduğunu söylemesi hocayı endişelendirir. Hoca onu tanıdığı bir doktora götürür. Kan tahlillerinde sıkıntılı bulgular elde edilir. Boynundaki kitle ise, hastalığının ne kadar ciddi olduğuna işarettir. Doktor, tiroid bezlerinden biyopsiile parça alınmasına karar verir. Sonuçlar Hüsnü’yü yıkar. Hüsnü, tiroid kanserine yakalanmıştır. Şimdi bu hastalığı ailesine nasıl anlatacağını düşünür. Ölme ihtimali karşısında çocuklarını yalnız bırakacağını düşünerek büyük üzüntü yaşar. Bu sırada ailesi ona sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemiştir. Hüsnü, en mutlu olacağı günde aldığı bu kara haber sonrasında ne yapacağını düşünür.





