Arabanın içinde aşka geldiler

Geçtiğimiz Nisan ayında eşi oyuncu Turan Tunalı'dan boşanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Ali Mert olduğu öğrenilen yeni sevgilisi ile Beşiktaş'ta bir restoranda baş başa yemekteydi.

EMRE ÇEVİK - SÖZCÜ/ Geçtiğimiz Nisan ayında eşi oyuncu Turan Tunalı'dan boşanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Ali Mert olduğu öğrenilen yeni sevgilisi ile Beşiktaş'ta bir restoranda baş başa yemekteydi.

Görüntülendiklerinden habersiz mekan içerisinde samimi bir şekilde sohbet eden sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Birlikte görüntü vermek istemeyen sevgililer, mekan içerisinde tanıştıkları bir çifti masalarına davet etti ve mekanda yaklaşık 6 saat oturmayı tercih etti. Mekan çıkışı alkolün de verdiği etkiyle ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, hem muhabirlere hem de mekanda tanıştığı bayana tutunarak aracına bindi. Gazetecilerin, “Hazal Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Beraberliğiniz yeni mi başladı?” sorusuna “Biz sadece arkadaşız. Doğum gününe geldik” diyerek kaçamak cevap verdi.

ALKOLLÜ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANDI

Alkollü şekilde direksiyona geçen oyuncu, trafik kurallarını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Farlarını yakmadan seyir halinde devam eden Küçükköse, Etiler girişinde durarak araç içerisinde sevgilisi ve iki arkadaşı ile yaklaşık 1 saat bekledi. Gazetecilerin olmadığından emin olan oyuncu ve sevgilisi, restorandan araca aldıkları arkadaşlarını taksiyle gönderdi.

DUDAK DUDAĞA



Hazal, arka koltuktan ön koltuğa gelen sevgilisi ile biraz daha bekledikten sonra dudak dudağa öpüşerek Zekeriyaköy’e doğru hareket etti. Burada evini bulmakta zorlanan oyuncu, flaşların patlamasıyla bir kez şok yaşadı. Camını aralayan oyuncu, “Arkadaşımı evine bırakacağım. Benim de evim burada ama bu sokaklara ilk defa girdim ve kayboldum. Siz buraları biliyor musunuz?” diyerek gazetecilerden yardım istedi. Küçükköse ve sevgilisi bir süre daha araçla gittikten sonra gözlerden kayboldu.