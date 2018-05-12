Müjde Ar 36 yıl sonra intikamını aldı

Şahsiyet dizisi için kamera karşısına geçen Müjde Ar, rol gereği iki erkek oyuncunun kafasını cama sıkıştırdı.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı ve Müjde Ar ile Faruk Peker'in başrolünde oynadığı İffet filminde yer alan tecavüz sahnesi çok konuşulmuş ve filmin üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen unutulmayanlar arasında yerini almıştı.



Şahsiyet dizisi için kamera karşısına geçen Müjde Ar, rol gereği iki erkek oyuncunun kafasını cama sıkıştırdı. Ünlü oyuncu Müjde Ar 36 yıl önce çekilen İffet filminde, Türk Sinemasının unutulmaz sahnelerinden birine imza atmıştı.



Müjde Ar başrolünde yer aldığı ‘İffet’ filminde taksici sevgilisi Cemil, tarafından kafası arabanın camına sıkıştırılıp tecavüze uğrayan İffet'i oynamıştı. Ancak bu kez roller değişti ve Müjde Ar sahne gereği iki erkeğin kafasını cama sıkıştırdı.

Yıllar sonra, Puhutv’de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki bu sahneyle intikamını alan Müjde Ar çekimlerde çok eğlendi. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaparken senaryosunda ise Hakan Günday imzası var.