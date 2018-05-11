Ronaldo, sinema yapımcısı oluyor

Verdiği bir röportajda futboldan emekli olduktan sonra sinemaya ağırlık verebileceğini söyleyen Cristiano Ronaldo, bu yolda ilk adımını atıyor.

FİLMİN KONUSU KADIN FUTBOLU

Cristiano Ronaldo'nun New York'ta geçen bir futbol filminde yapımcı olacağı belirtildi. Kadın bir futbol takımının başına gelen olayların konu edinileceği filmin ismi ve tarihi ise henüz belli olmadı. The Dark Knight ve Iron Man gibi filmlerden tanınan aktör Joshua Harto da Ronaldo'nun filminde oyuncu olarak yer alacak.

Ronaldo, konu hakkında yaptığı açıklamada ''Boş zamanlarımda televizyonda iyi filmler izlemeyi seviyorum. Yapımcı olmak harika bir tecrübe olacak.'' sözlerini kullandı.

ÇİZGİ FİLMİ DE İLERLİYOR

Öte yandan Ronaldo'nun animasyon olarak aktarıldığı çizgi film Striker Force'un çizgi roman ve mobil oyun olarak da piyasaya çıkacağı belirtildi.