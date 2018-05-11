Can Yılmaz’dan ‘Muhafazakar AVM’ paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı ülke gündemine yönelik tespitleriyle dikkat çeken bir isim… Çıkardığı kitaplarla ve yaptığı paylaşımlarla nüktedanlık konusunda ön sıralarda olan Can Yılmaz, muhafazakar kadınların tek başlarına alışveriş yapmaları için açılmış ve sadece kadınların gireceği bir AVM’nin açılışıyla ilgili haberi paylaştı. Haber görselindeki açılışta sadece erkeklerin bulunmasını esprili bir dille eleştiren Yılmaz; “İlk gün kadınlar giremiyor galiba” notunu düştü.