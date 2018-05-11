11 Mayıs 2018 14:57

Didem Soydan kararını verdi

Didem Soydan kararını verdi
Ünlü manken Didem Soydan oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
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VATAN/ Ünlü manken Didem Soydan oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Soydan, 'Bilmediğin meslekte ne işin var?' diyerek kendimi çektim" dedi

Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Didem Soydan oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Daha önce ‘Aşk Yeniden’ dizisinde rol alan manken Didem Soydan, “Bir daha dizide ya da sinemada oynamak istemem, böyle iyiyim. Ağzımın payını aldım. ‘Bilmediğin meslekte ne işin var?’ diyerek kendimi çektim. Oyunculuk, yetenek gerektiren bir iş” dedi. 

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