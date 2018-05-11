Didem Soydan kararını verdi

VATAN/ Ünlü manken Didem Soydan oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Soydan, 'Bilmediğin meslekte ne işin var?' diyerek kendimi çektim" dedi



Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Didem Soydan oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Daha önce ‘Aşk Yeniden’ dizisinde rol alan manken Didem Soydan, “Bir daha dizide ya da sinemada oynamak istemem, böyle iyiyim. Ağzımın payını aldım. ‘Bilmediğin meslekte ne işin var?’ diyerek kendimi çektim. Oyunculuk, yetenek gerektiren bir iş” dedi.