'Babası bir hataydı'

Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu. Hamarat, 'Bebeğin babasını çok merak ediyoruz' diyen bir takipçisine yanıt verdi.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesi ile gündeme oturan Nazlı Hamarat, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Eşinin ölümünden sonra evlenmeyen fakat birkaç ay sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlayan Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu.

Hamilelikte son ayına giren Nazlı Hamarat, Instagram hesabından bebeğinin babasını soran takipçisine yanıt verdi.

Hamarat, 'Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim' dedi.

Hamarat, bir başka takipçisinin 'Babası yanında olacak mı senin?' diye soran takipçisine ise '^Baba vasfını hak ederse olabilir...Babalık da annelik kadar önemli bence.Bazı babaların hiç olmaması daha hayırlı olabilir bazen' diye cevap verdi.