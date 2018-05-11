Çukur'un Vartolu'suna ahlaksız teklif

Show TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteri ile gönüllerde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, önemli sayılabilecek bir hayran kitlesi kazandı.

Erkan Kolçak Köstendil'in hızlı yükselişiyle ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Esin Övet, ünlü oyuncuya "ahlaksız" olarak nitelendirilebilecek teklifler yapıldığını belirterek "Araya aracılar sokup tanışmak isteyenler var. Hatta 'Yeter ki benimle bir akşam yemeği yesin ne isterse yaparım' diyenler yanıp tutuşuyor" ifadelerini kullandı.

İşte Esin Övet'in yazısındaki ilgili kısım;

İnanın hiç ama hiç abartmıyorum. Bu cümleyi o kadar çok kadından duyuyorum ki size anlatamam. Hadi bazılarının gücü var konuşuyor bazıları öyle konuşuyor ki bu paraları rüyalarında göremez. Aman ağzınızdan çıkan laflara dikkat hanımlar. Neyse şaka bir yana. Show TV'nin başarılı yapımı "Çukur"un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, bundan önce sayısız dizide rol aldı.

"AKŞAM YEMEĞİ YESİN, NE İSTERSE YAPARIM"

Ancak Vartolu öyle bir geldi ki hayatımıza, herkesin bir anda ilgisini çekti. Kadınlar, Vartolu yani Erkan için seferber oldu. Araya aracılar sokup tanışmak isteyenler var. Hatta "Yeter ki benimle bir akşam yemeği yesin ne isterse yaparım" diyenler yanıp tutuşuyor. Ama bildiğim kadarıyla asla bu tarz buluşmalara katılmıyor.