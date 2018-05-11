Murat Boz: Pişman değilim

Murat Boz uzun süredir beraber olduğu Aslı Enver'le geçtiğimiz günlerde ilişkisini sona erdirmişti. Ünlü popçu ayrılığın ardından pişman olmadığını açıkladı



Üç yıllık birliktelik sonrası Aslı Enver’i terk eden Murat Boz, önceki gün katıldığı bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, hayatında pişmanlıklar olup olmadığıyla ilgili sorulara “Geç kalmışlıklardan dolayı pişmanlıklarım oldu her konuda. Ama son zamanlarda hiç pişmanlıklarım olmadı” dedi.

"MOBİLYA ALMAK GİBİ"

Murat Boz, yeni aldığı 3.2 milyon lira değerindeki Ferarri’siyle ilgili “Hayatımda spor arabalar hep oldu bunu bir şeyle ilişkilendirmek doğru değil. Gezersin sokakta bir mobilya görürsün ‘Ne kadar güzel’ deyip evine almak gibi bir şey” şeklinde konuştu.