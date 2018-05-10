Altın fiyatlarının yükseldiğini duyan Alişan, soluğu Kapalıçarşı'da aldı

Pazar günü düzenlenen düğünde takılardan dolayı hareket etmekte zorlanan Buse Varol ve Alişan, altın fiyatlarının yükseldiğini duyunca soluğu Kapalıçarşı'da aldı.

Alişan ve Buse Varol, şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı törende geçtiğimiz pazar günü evlendi. Gece boyunca takılan altınlarla hareket etmekten zorlanan çift, düğünden sonra 540 bin TL değerindeki altınları için Kapalıçarşı'ya gitti.

ALTIN FİYATLARI ARTINCA KAPALIÇARŞI'YA GİTTİ

Alişan altın fiyatlarının artmasıyla soluğu Kapalıçarşı'da aldı. Kuyumcu dükkanlarına giden Alişan, dükkan sahipleriyle çektirdiği fotoğrafı, "Kapalıçarşı'nın iki kralı" notuyla paylaştı. Şarkıcının yaptığı paylaşımlar, akıllara "Altınları bozdurmayı mı gitti?" sorusunu getirdi.

"BEN ALICIYIM"

Alişan, aralarında eşi Buse Varol'un da olduğu grupla kahve içerken video çekerek masadaki arkadaşlarını tanıttı. Eşi Buse Varol'a dönerek "Siz ne iş yapıyorsunuz hanımefendi ne için geldiniz?" sorusunu soran Alişan "Ben alıcıyım" cevabını alınca kahkaha atarak videoyu sonlandırdı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 25’E ULAŞTIK

Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.