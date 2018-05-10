Devran Çağlar yıllar sonra ortaya çıktı

Uzun süredir Almanya’da yaşayan Devran Çağlar’ın son halini görenler ünlü sanatçıyı tanımakta zorlanıyor. Eski imajını değiştiren ve saçlarını uzatan Devran Çağlar’a bir bakan bir daha bakıyor. İşte Çağlar’ın yeni imajı;

Devran Çağlar, bir dönem duayen oyuncu Eşref Kolçak’ın çocuğu olduğunu iddia etmiş, “Babam ergenlik dönemine girdiğimde yaptığım cinsel tercihimden ötürü beni fazlasıyla dışladı. Bana o dönemlerde ‘Ulan benim gibi bir adamın oğluna bu yakışır mı?’ diyerek baskı yapıyordu. Ben de bir süre duygularıma engel olmayı denedim ama başaramadım. Bu bana verilmiş bir hissiyat bunu reddedemezdim. Babama hayatımı bu yönde yaşayacağımı söylediğimde çok sinirlendi ve beni hayatından çıkarttı. 20 senedir sanat camiasının içinde olmamıza rağmen babamla bir kez bile karşılaşmadık” diye konuşmuştu.

Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.