Murat Boz'dan Aslı Enver'e sürpriz kutlama

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.

Murat Boz 1 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Aslı Enver'e doğum gününde mutluluk diledi.

Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2.5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde bitirme kararı almıştı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldıran Boz ve Enver takipleşmeyi de bıraktı.

Aslı Enver, ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı. 10 Mayıs’ta (bugün) doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp (dün) sosyal medyadan ‘MutluOlAslı’ hashtag'i açtı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip ‘siz aşırı güzelsiniz’ mesajını paylaştı.

Murat Boz da 1 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Aslı Enver'e doğum gününde mutluluk diledi. Magazin D'ye konuşan Boz, "Herkes mutlu olsun, onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok..." dedi.