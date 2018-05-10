Ayak parmakları sosyal medyayı salladı

Sunucu Özge Ulusoy, Magazin Gazeteciler Derneği'nin düzenlemiş olduğu 'En İyi Magazin Programı' ödülünün sahibi oldu.

Özge Ulusoy, ödülü ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken bir takipçisinin mesajı Özge Ulusoy'u güldürdü.

Özge Ulusoy'un ayaklarını yakınlaştırarak fotoğrafı paylaşan bir takipçisi 'Günümün güzel geçme ihtimali bu fotoğraftan sonra sıfıra indi' mesajını yazdı. Özge Ulusoy da yoruma gülerek, ' Uğraşmayın yampiriklerimle' cevabını verdi.