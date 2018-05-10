Serel Yereli'den çıplak paylaşım sonrası flaş karar!

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu Serel Yereli, sıcaktan bunalıp üstsüz kalmıştı.

Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaşmıştı. Bu fotoğraftan sonra genç oyuncu gündeme gelmiş eleştirilere sert bir dille yanıt vermişti.

Oyuncunun bu paylaşımı başta Demet Akalın ve Ebru Şancı olmak üzere pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

Genç oyuncu, tepkilerden bunalmış olacak ki Instagram hesabını kapattığını Twitter hesabından duyurdu.