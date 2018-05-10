İdo'dan babasını zora sokacak paylaşım: Tamam

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğunu "Tamam tamam" notuyla paylaşması büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan 'T A M A M' akımının yankıları sürerken, İdo Tatlıses'in paylaşımı kafa karıştırdı.

VİDEOYU "TAMAM TAMAM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğu sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından "Tamam tamam" notuyla paylaşan İdo'nun bunu bilerek mi, yoksa bilmeyerek mi yaptığı bilinmiyor.

"DOĞALGAZ" ANISI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, anlattığı "Doğalgaz" anısı ile gündeme gelmiş ve bazı kesimler tarafından sert dille eleştirilmişti.