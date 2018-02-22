22 Şubat 2018 03:02

Kıvanç Tatlıtuğ, o iddiayı yanıtladı

Kıvanç Tatlıtuğ, o iddiayı yanıtladı
Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler’de görüntülendi.
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‘Hadi Be Oğlum’ filmine gelen yorumların çok güzel olduğunu söyleyen oyuncu, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı haberleriyle ilgili konuştu: “Teklif geldi ama henüz resmi bir şey yok. Bu sezon en az iki sinema filmi çekmek istiyorum.”(milliyet)

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