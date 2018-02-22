Kıvanç Tatlıtuğ, o iddiayı yanıtladı

‘Hadi Be Oğlum’ filmine gelen yorumların çok güzel olduğunu söyleyen oyuncu, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı haberleriyle ilgili konuştu: “Teklif geldi ama henüz resmi bir şey yok. Bu sezon en az iki sinema filmi çekmek istiyorum.”(milliyet)