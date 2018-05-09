Bomba iddia: Eski aşıklar buluştu ve...

İdil Fırat ile Mert Fırat Yeniköy'de bir restoranda görüntülenmişti. Ertesi gün Mert Fırat bir ayrılıp bir barıştığı Hande Doğandemir ile buluştu.

Oyuncu Mert Fırat, 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy’de görüntülenmişti. 6 Mayıs’ta ise bir ayrılıp bir barıştığı meslektaşı Hande Doğandemir ile Beşiktaş’ta görüldü.

İddiaya göre; bu veda buluşmasıydı. Mert Fırat, İdil Fırat ile olan yeni ilişkisini açıkladı

Yeniden bir araya gelmek için umutlarını yitiren Hande Doğandemir bu görüşmeden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ı, Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Mert Fırat da Hande Doğandemir’i takip listesinden çıkarmıştı.

Fırat'ın adı bir ara 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karışmıştı.