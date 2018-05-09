Serenay Sarıkaya davasında flaş gelişme

ÖZGE EĞRİKAR/HÜRRİYET- Mahkeme davanın fikri hakları kapsamadığı ve sözleşmeden kaynaklı olduğu gerekçesiyle dava dosyasının görevsizlikle Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 3 yıl önce açılan davada Serenay Sarıkaya’nın sözleşmeyi haksız olarak ihlal edip etmediğinin tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi de Sarıkaya’nın 15 yaşında bir kız çocuğuyken hiçbir şey bilmeden bu sektörün içine sokulduğunu ifade etmişti. raporda “15 yaşında bir kız çocuğunun(anlaşıldığı kadarıyla) hemen hemen hiçbir şey bilmeden bu ticari hayatın içine sokulduğu anlaşılmaktadır. Ajansın 2008 yılından sonra Serenay Sarıkaya için iş anlaşması yapmadığı anlaşılmaktadır” denilmişti.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasına Serenay Sarıkaya katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Esline Ajans’ın avukatı Tuğçe Üngör, davalı Serenay Sarıkaya’nın küçük yaşta işe başladığını ve bu işin meyvelerini topladığını belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Serenay Sarıkaya’nın avukatı İsmail Filiz ise, “Müvekkil Serenay Sarıkaya o dönem çocuk işçiydi 15 yaşındaki bir çocuğa imzalatılan sözleşmeler çok ağırdır. Ayrıca karşı taraf müvekkile para da ödememiştir. Dosyaya sunmuş olduğumuz dilekçemizi tekrar ediyoruz. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, dosyayı görevsizlikle İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderdi.