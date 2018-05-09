İnternet fenomeni de 'TAMAM' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar "Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak atılan "TAMAM" tweetleri dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

'DEVAM' tweetleri neden silindi?

Dünyaca ünlü internet fenomeni ABD’li Amanda Cerny de “TAMAM” furyasına katıldı. “Türk takipçilerimle gurur duyuyorum” diyen Cerny, attığı tweette “Tamam” yazarak tepkilere destek verdi.

İşte o paylaşım: