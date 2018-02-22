Burak Deniz'den o iddialara cevap

Burak Deniz, sevgilisi Büşra Develi'yle ilgili "Birbirimizin setine gitmeyiz, prensibimiz bu" sözleri hakkındaki prensip iddialarına cevap verdi.

Deniz, “Bizim böyle bir açıklamamız ve böyle bir prensibimiz yok” dedi.

Burak Deniz ve Büşra Develi, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda düzenlenen İstanbul Film Festivali'ndeki gösterime katıldı.

Birlikte oynadıkları filmin gösterimine katılan sevgililer, gösterim sonrası soru cevap kısmına katıldı. Çekimlerin zor geçtiğini söyleyen ikili, “Biraz zor oldu, çift olduğumuz için ikimiz çok keyif aldık” dedi.

Filmlerinin Mart ayında vizyona gireceğini söyleyen Burak Deniz ve Büşra Develi, “İstanbul Film Festivali kapsamında gösteriliyor, daha vizyona girmedi” dedi.