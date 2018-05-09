Turabi gözyaşlarına engel olamadı!

Survivor 2018'de kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Programın en çok konuşulan ismi son zamanlarda şüphesiz daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi...

Survivor’un son bölümünde Ünlüler yine kaybetti. Ödül o kadar güzeldi ki Turabi kaybettiklerinde gözyaşlarına engel olamadı. Ünlüler takımından Adem’den Turabi’ye sert tepki geldi: “Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanmayı kabul edeceksin”… Survivor’da birleşmeye doğru gidilirken Ünlüler takımında 6, Gönüllüler takımında ise 8 yarışmacı kaldı. Son bölümde Alp Kırşan, ödülü açıkladı yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. İşte Survivor’da yaşananlar…

Ümit: Elif’in yolu açık olsun, üzgünüz. Turabi bir tercih yaptı. Çocukça hareketlerle mücadele etmem, gülesim geliyor.

Turabi: Ünlüler takımı hep birlikte benim Survivor hayalimi öldürmeye çalıştılar onları asla affetmeyeceğim. Ben isteyemeyenleri ben hiç istemem. Onlar kendisi, Gönüllüler kendisi ben tek. Beni bitirmeye çalışanları ben de bitirmeye çalışacağım. Onların konuşmalarından anladım ben doğru bir hareket yapmışım. Zaten bir nevi bana karşı dolularmış, hareketimde haklı olduğumu gördüm. Bazılarını kıracaksın içlerinde ne olduğu ortaya çıkacak.

Adem: Adam organize hareket olarak görüyor. Turabi güzel bir yerden hikaye yakalamak istiyor. Şeytanlık yapmayı biliyorsan taşlanmayı kabul edeceksin. Herkesin en az diyalog kurduğu adam Turabi. Herkes iyi bir yarışmacı.

Merve: Sen iki kez şampiyon olmuşsun ilk potada korkuyorsun. Bunu deyince de sesini yükseltiyorsun. Herkesin hür iradesi var. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Yapmak istediğin de belli. Mağduru oynuyorsun.

Sema: Sanki biz takım olarak arkadasından iş çeviriyormuş gibi konuşuyor, gücüme gidiyor.

Nagihan: Performans birincisi oldum açıkçası beklemiyordum. Burada neyi beklersen tersi olur. Elif’in gidişinden ziyade Turabi’nin takımına savaş açması gündem oldu. Merve yanlış bir şey söyledi ödül kazanırken yanımızda olmuyorsun yemek yerken yanımızda oluyorsun dedi. Turabi iki sayı kazandı. Merve bence içini dolduramadı konuşmasının altını. Merve’nin bu tarz toplara girmemesi lazım. Konunun nereye gideceğini tahmin edemiyor.

Hakan: Turabi şöyle bir uyanıklık yapıyor. Bu kadar silik bir Survivor geçirdiği için kendine bir hikaye yaratmaya çalışıyor.Turabi’yi canavarlaştıran takım arkadaşlarının bir şey söylememesi. Bundan sonra üç takımız dedi. Ümit ile Adem biraz bozuk ama kusura bakmasınlar Turabi 5 maç ceza alınca havaya bakıp Turabi senin için kardeşim diyorlardı. Turabi kötü söz söyleyince kimse bir şey demiyordu. Kendi canavarlarını kendileri yarattı. O canavarla mücadele edecek tek kişi varsa o da benim.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Alp Kırşan: Ödül oyununa hoşgeldiniz. Biliyorsunuz bu pazar Anneler Günü. Bu hafta kazanan takım telefonda annesi ile konuşacak.

Oyun sırasında Anıl ile Turabi arasında yaşanan tartışma kameralara böyle yansıdı.

Ünlüler: 7 Gönüllüler: 10 Ödül Gönüllüler takımının oldu.

Oyunu Gönüllüler’in kazanması sonucu Turabi gözyaşlarına engel olamadı: “Annemi çok özledim.”