Tuğba Ekinci'den, İbo Şov’daki skandal diyalog hakkında açıklama

Tuğba Ekinci, geçen hafta sonu Posta'ya verdiği bir röportajda ülkemizde neredeyse her gün yaşanan kadına yönelik taciz ve tecavüzü görmezden geldi.

Son röportajında “Kadınlar yüz vermezse hiçbir Türk erkeği taciz etmez” diyen ve büyük tepki toplayan sansasyonel şarkıcı Tuğba Ekinci, bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefonla bağlanarak hakkında eleştirilere cevap verdi.

HER ŞEY FORMAT GEREĞİYMİŞ

İbo Show’a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasındaki diyaloğu hatırlatan Ekinci, şov programı olduğu için diyalogların format gereği olduğunu söyledi.

“O VİDEODA ROL MÜ YAPIYORSUNUZ?”

Bu sözlerden sonra araya giren program sunucusu, “Anlamadım, o videoda rol mü yapıyorsunuz?” diye sordu. “Hayır” cevabını alan sunucu , “İbrahim Tatlıses sana yürüyor, sen de tipim değilsin diyorsun” ifadesini kullandı. Ekinci ise bu sözlere “Hayır yürümüyor. Orası bir şov programı” sözleriyle karşılık verdi.

“BİR SİZ AKILLISINIZ”

Tuğba Ekinci’nin sözleri karşısında sinirlendiği gözlenen program sunucusu, “Bir siz akıllısınız. Hepimiz gerizekalıyız” diyerek tepki gösterdi.