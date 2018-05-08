Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol kadın oyuncusu kim oldu?

MEDYATAVA - TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi yaratmıştı. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı. Yarın ekrana gelecek olan yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, son olarak atv'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.