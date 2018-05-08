Adnan Oktar'ın 'kedicik' yası kısa sürdü

Son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK ile yaşadığı krizlerle gündemde olan, ve yayınlarında dans eden kediciklerinden ayrılmak zorunda kalan Adnan Oktar'ın yası kısa sürdü.

Yayın yaptığı A9 TV RTÜK tarafından incelemeye alınan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaşadığı krizle gündem olan Adnan Oktar, yaşananları kolay atlattı.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK!

Oktar, düzenleyeceği sıra gecesiyle eğlenceli hayatına geri dönecek. Gecede ünlü sanatçıların da sahne alacağı davetlilere bildirildi. Hangi sanatçıların sahne alacağı ise merak konusu...

İşte sıra gecesinin davetiyesi: