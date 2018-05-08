Edis gözyaşlarını tutamadı

11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis ‘Dur Be’ adlı şarkısını ona ithaf etti.
Şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan eşi, annesi Gonca Sadiki ve babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.
Şarkının sözleri şöyle;
Tanrım bu nasıl bi yıkım
Üstüme kalan
Güçlü durmak ne fayda
İçim hep talan
Gitmeye kıyamazsın ya
Sabredip duramazsın ya
Ben bi sen bulamam
Hadi sen bize bir dur de
İnan burada değilim
Ölmekten beterim
Ne olur bize bir dur de