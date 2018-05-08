AKP vekil adayı Tatlıses'ten 'Yaylalar' kararı

İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlerimize moral için düzenlenen Hatay ziyaretinde okuduğu “Yaylalar” türküsü için 9 yıl aradan sonra stüdyoya girdi.

İSMAİL BAYRAK/HÜRRİYET- Ünlü türkücü böylece hayatının ilk single’ına imza atmış oldu.

AKP’den İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi. Türkücü, “Yaylalar”ın üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı.

Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bu türküyü seslendiren Tatlıses, “Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi.



SINIRDA ERDOĞAN'A ÖZEL TÜRKÜ SÖYLEMİŞTİ

AKP MİTİNGİNDE ERDOĞAN'LA BERABER 'YAYLALAR'I BÖYLE SÖYLEDİ: