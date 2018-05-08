Yeni bir aşk mı doğuyor?

İdil Fırat ile Mert Fırat, önceki gün Yeniköy'deki bir restoranda görüntülendi. Çiftin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat, önceki gün Yeniköy'deki bir restoranda görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi ve çiftin sık sık gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

İdil Fırat'ın Mert Fırat'a, "Babaannem seni tanısa çok sever" dediği iddia edildi. Posta'nın haberine göre, ikili birbirlerine iltifat yağdırdı.

Mert Fırat, bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile birlikteydi. Fırat'ın adı bir ara 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karışmıştı.