Cem Yılmaz’dan Samyeli'nin kızına büyük jest

‘Yasak Elma’ dizisinin Alihan’ı Onur Tuna, “Mesleğimiz yakışıklılık değil, çok çalışıp başka insanlar olabilmek. Bazen güzel, bazen çirkin, rol neyi gerektiriyorsa... Yakışıklılıkla başarılı olamazsınız” dedi.

Cem Yılmaz, 4 milyon 944 bin 779 kişilik seyircisiyle en çok izlenen filmi, ‘Arif V 216’dan sonra yeni senaryo çalışmalarına başladı. Komedyenin, daha yazım aşamasında olmasına rağmen projesinde, yeni sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sene Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk dersleri aldıktan sonra, Türkiye’ye dönen 21 yaşındaki Talu, ilk sinema filmi deneyimini yaşayacak. Senaryoyu bitirmek için sık sık Bodrum’a giden Yılmaz’ın ise Talu dışında oyuncu arayışında olduğu öğrenildi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Yılmaz ve Samyeli, geçtiğimiz hafta komedyenin evinden çıkarken görüntülenmişti.