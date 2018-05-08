Dubaili şeyh kesenin ağzını açtı

Serenay Sarıkaya’nın Önce Çocuk Sergisi’ne bağışladığı beyaz elbisesini, adının açıklanmasını istemeyen Dubaili bir şeyh satın aldı. Şeyhin, elbiseyi fiyatının çok üstünde bir rakama aldığı öğrenildi.

HT Magazin'de yer alan habere göre, Serenay Sarıkaya, Yılmaz Erdoğan ve Kenan Doğulu’nun da aralarında olduğu ünlü isimlerin destek verdiği, çocuk istismarına dikkat çekmeyi amaçlayan Önce Çocuk Sergisi’ne beyaz mini elbisesini bağışlamıştı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yararına 5 bin TL’ye satışa çıkarılan elbise önceki gün yeni sahibini buldu. Elbiseyi, Sarıkaya’nın hayranı olan Dubaili bir şeyh adına gönderdiği temsilci satın aldı.



Şeyhin, elbiseyi fiyatının çok üstünde bir rakama aldığı öğrenildi.



Cannes’ın onur konuğu!



Sarıkaya, yarın başlayıp 19 Mayıs’a dek sürecek 71. Uluslararası Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı seremonisine, yüzü olduğu markanın onur konuğu olarak katılacak.



Güzel oyuncu festivalde, süper model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile de bir araya gelecek.