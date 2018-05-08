Survivor son bölümde kim elendi? Şoke eden sonuç!

Son dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler takımı Elif, Merve ve Turabi'yi eleme potasına çıkardı. Turabi, takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Ada konseyinde neler konuşuldu? Survivor son bölümde kim elendi? Elif mi Merve mi yoksa Turabi mi? İşte ayrıntılar...

Survivor son bölümde adaya kim veda etti?

Acun Ilıcalı, haftanın performanslarını ve birleşme partisi sürprizlerini açıkladı. Ada konseyinde Turabi ile Merve arasında gerginlik yaşandı. Daha önce yapılan toplu SMS oylaması sonuçlarına göre adaya veda eden isim belli oldu. Peki bu haftanın en iyi performansları kimler? SMS oylaması sonucu kim elendi? İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR’DA BU HAFTA ELENEN İSİM: ELİF

Acun: Bir eleme konseyi. Birinci aday Elif, ikinci aday Merve, üçüncü aday Turabi.

Elif: Son oyun veda yemeği gibi oldu birimize. Gerginim. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun.

Merve: Heyecanlı ve gerginim. Burada kalmak istiyorsun, adaysın, sonuçlar belli, bekliyoruz. Hayırlısı olsun.

Turabi: Stresli bir hafta. Böyle bir stres hiç yaşamamıştım. Aday olarak oyuna çıkmak beklemek sıkıntılı. Yapacak bir şey yok. Bir isim gerekti. Sağolsunlar beni yazdılar. İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir. Bana bu stresi yaşatanlara aynını yaşatacağım. Yapamazsam isimlerini tek tek yazarım. Sevdiğim için yazıyorum gibi cümleler kullanmadan gitmelerini istediğim için yazacağım. Bakalım belki bu akşam elenebilirim. Geleceği konuşmaya gerek yok bugüne dönelim.Hayırlısı ne ise o olsun. Elemeyen konsey güçlendirir.

Acun: Şunu gözlemledim. Takım arkadaşlarına kırgınsın. Hepsi elensin diyorsun.

Turabi: Ben buradaki arkadaşlar gibi ismimi yazanla samimi olamam. İsmini söyleyen kişi ile samimi oluyorlar. Bana göre burası ikinci bir hayat. Bu konsey benim hayatımı sonlandırmak için bir konsey. Benim hayalimi öldürmeye kalkanlara takım gibi davranmam. Son verirlerse helal olsun derim. Ben onlara saygı duyuyorsam onlar da bana saygı duyacak.

Adem: Kendi yorumu. Ona saygısızlık yapmıyorum. Beni yazanlarla samimi olmuyorum ama düşmanlık da yapmıyorum. Eğer burada bir dost olacaksak normal hayatta da dost olunmalı. Tepkileri ılımlı olursa iyi olur.

Merve: Hepimiz bir hedef için geldik. Kimse yazılmaktan mutlu değil. Zaten kişi olarak azaldık. Herkes aday olduğu için üzülür. Burada kimsenin düşman olmaya ihtiyacı yok. Bireysele dönmedik. Bireysel hareket etmenin mantığı yok. Seromoni de yalnız kalmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Turabi’yi takımımızın parçası olarak görüyoruz o bizi dışlıyor. Bize karşı yelken açmış. Kimse kimseye sormadı kalbinden geçeni yazdı. İki kere şampiyon olmuş bir insan ilk elemeye çıkınca korkmamalı diye düşünüyorum. Şampiyonum diye düşünürsün elinde meşalenle gidersin.

Turabi: Saygı çerçevesinde cevap veriyorum. O ödülü yiyorsanız benim aldığım sayılardan yiyorsunuz. O ödülü orada yemem gerektiği için orada yiyorum. Bu kadar iki sezondur arkamdan konuşan sonra gelip yüzüme gülen insan konuşmasın. Saygı duysunlar burası bireysel bir yarış. Siz hepiniz beni yazıyorsunuz hiçbirinize inanmayacağım. Gardımı sağlam alacağım. Kimse tavrıma karışmasın. Burası ayrı takım, burası da ayrı takım ben de tek başımayım. Arkadan iş çevirmiyorum, kimsenin yüzüne karşı da gülmüyorum.

Merve: Geçen hafta aday çıkmak istemesi sizin söylemlerinizden dolayıydı. Biz bir takım olarak düşünüyoruz. Seromoni alanında takım değilsek yemeğini de gidip başka yerde yiyebilirsin.

Turabi: Acun abi yemekleri başka yerde yiyebilir miyim?

Acun: Öyle bir şey yok ama değerlendireceğiz.

HAFTANIN PERFORMANSLARI KİMLER?

Survivor konsepti jürinin seyircilerin olduğu bir konsept heyecanla bekliyoruz. Performanslardaki liste elimde kazananlar bakalım ne alacak? Ödül bu hafta omlet ve taze sıkılmış portakal suyu. Sıra geldi en başarılı erkek ve kadın yarışmacılara. Erkeklerde Hakan ve Adem. Kadınlarda Nagihan ve Sema.

Birleşme haftası için ipucu vereyim. Türkiye’den gelecek olan isim. Şarkı yarışmasında jüri olacak ve şarkı söyleyecek Aleyna Tilki ve bu partiye gelen ikinci isim yaptığı iki filmle iyi bir gişe yakalayan İbrahim Büyükak gelecek. Sürpriz bir yarışmamız var, hazırlanmaya başlayın. Prodüksiyon ile yarışmacılar arasında futbol maçı vardı biliyorsunuz karşılıklı Anlat Bakalım oynayacağız. Birleşme partisinde otelde kalacaksınız. Ve tabi en çok kiloyu kim kaybetmişse ödül gelecek. Alp Kırşan, Metin Kuş oynayacak. Artık sayılı gün kaldı.

Sıra geldi kim veda edecek? Kimin olduğunu açıklama zamanı geldi. Üçü de çok değerli yarışmacı. Sonuçları açıklama zamanı geldi. Survivor 2018’de rakiplerinden daha az oy alarak veda eden isim:

ELİF

Elif: Elenme adayı olduğu halde o kadar güzel şeyler anlattınız acaba kalabilir miyim diye düşündüm. Bana ikinci bir şans tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Mükemmel bir takımdı. Keşke daha fazla vakit geçirebilseydim. Karşı takıma karşı bir ayıbım varsa özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Çok üzgünüm.