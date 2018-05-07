Bu sefer de erkek arkadaşını yarı çıplak paylaştı

Geçtiğimiz ay tatil için gittiği İtalya'da üstsüz fotoğrafını paylaşınca tartışılan oyuncu Serel Yereli, bu sefer de erkek arkadaşının yarı çıplak halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyunmuş ve çektiği videoda ,"Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Olayın ardından paylaşımlarına devam eden Yereli, bu sefer de erkek arkadaşının havluya sarılı halini videoya çekerek Instagram hesabından yayınladı.

Serel Yereli yaptığı bu paylaşıma 'Şarkı yazdı diyor ki V*rnel bile alamıyorum az koyayım' notunu düştü.