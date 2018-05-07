Acun, kuralları Turabi için bozdu

Survivor'da dün gece yapılan konseyde son eleme adayı belli oldu. Konseyde çıkan dört Turabi oyunun ardından, eleme adayının Turabi olduğu kesinleşti. Turabi, Ilıcalı'ya diğer oyları da görmek istediğini söyledi.

Dün akşam yapılan konseyde son eleme adayı Turabi oldu. Survivor’da Ünlülerin yedi kişi olmasından dolayı adaylığı dört oyla kesinleşen Turabi, Acun Ilıcalı’dan bir istekte bulundu. Acun Ilıcalı, daha önce kimse için böyle bir şey yapmadığını söyledi ve diğer oyları da görmek isteyen Turabi’nin isteğini kırmadı. Diğer oyların da kendisine çıktığını gören Turabi şok oldu.

Survivor yeni bölüm fragmanında bu duruma sinirlenen Turabi takıma karşı tavır alıyor. Turabi ‘Bundan sonra siz hepiniz, ben tek’ diyerek yatağını ayırıyor ve barakadan uzaklaşıyor.

Turabi, “Rica etsem diğerlerini de açabilir misin?” diyerek Acun’dan istekte bulundu. Ilıcalı, “Hiç yapmadım ama senin için yapayım, madem istiyorsun” diyerek diğer oyları da açtı ve hepsi Turabi çıktı. Olanlar ardından Turabi şaşkınlığını gizleyemedi.